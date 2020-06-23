Сын маршала Василевского рассказал историю снимка с отцом на параде Победы

23.06.2020, 12:16, Новости дня

Сын советского маршала Александра Василевского Игорь рассказал историю фотоснимка, который был сделан 24 июня 1945 года неподалеку от места, где принимались многие стратегические решения военных лет.

Фотография была сделана рядом с резиденцией Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, отметил Василевский РИА «Новости». На тот момент сыну маршала было 10 лет.

«Мы с отцом сфотографированы утром 24 июня. Это было рядом с «Ближней дачей» Сталина в Волынском. В том районе у отца был дом, государственная дача, где он мог переночевать после совещаний у Сталина, которые заканчивались далеко за полночь, под утро», – рассказал Игорь Василевский.

На параде Победы 24 июня 1945 года маршал Василевский шел по брусчатке Красной площади, вспоминая о своем друге и ученике генерале Иване Черняховском, добавил сын военачальника.

«На параде отец вел сводный полк 3-го Белорусского фронта. В феврале 1945 года командующий фронтом генерал армии Иван Черняховский трагически погиб. Александр Василевский приступил к исполнению обязанностей командующего фронтом и просил Сталина в связи с этим освободить его от должности начальника Генерального штаба», – отметил Игорь Василевский.

«Гибель своего любимого ученика, выдвиженца и друга маршал воспринял очень тяжело. И в день парада и всеобщего ликования Александр Василевский прошел по Красной площади вместе с Иваном Черняховским», – отметил он.

Вместе с маршалом в тот день незримо были и многие его воины.

«Отец в свое время сказал поразительные по проникновенности слова: «В каждом солдате я видел товарища по войне». Он был прост с ними в общении, но и умел беречь их. По его признанию, разрабатывая планы генеральных наступлений, находясь у истоков стратегических замыслов, он мысленно всегда взвешивал возможности солдат, думал о них», – указал сын полководца.

«Восточно-Прусская операция, Маньчжурская стратегическая наступательная операции были осуществлены под руководством отца с минимальными потерями. Так, при штурме Кенигсберга наша стрелковая дивизия, уничтожив сотни фашистских солдат и офицеров, захватив в плен свыше 15 тыс. человек, потеряла 186 своих воинов. Во время Маньчжурской операции потери противника составили 83 тыс. человек и 640 тыс. пленных, потери наших войск – 12 тыс.», – указал Игорь Василевский.

Александр Василевский, говоря о советских воинах, отмечал их гуманизм, он подчеркивал, что «никогда чувство мести не довлело над разумом, хотя нам было за что мстить», сказал сын маршала.

«В завершении своей книги «Дело всей жизни» Александр Михайлович написал, что хочет отдать должное главному герою Великой Отечественной войны – советскому воину. «Я восхищаюсь стойкостью и мужеством советских воинов, отвагой и героизмом, проявленными ими на полях сражений, их дисциплинированностью, умением переносить любые трудности, их неисчерпаемой верой в победу», – писал отец», – сказал Игорь Василевский.

Александр Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Он принимал участие в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.

Василевский командовал разработкой многих ключевых военных операций, проводил координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга.