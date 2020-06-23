Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19

23.06.2020, 12:16, Новости дня

В первые часы после введения вакцины от коронавируса в Сеченовском университете у некоторых добровольцев наблюдалось повышение температуры и головная боль, в течение суток симптомы прошли, сообщила пресс-служба университета.

«Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Участие в исследованиях добровольное, участников предупредили о возможной пользе, рисках и неудобствах, связанных с исследованием, уточнили в пресс-службе.

«Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо», – сказала главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского ниверситета, Елена Смолярчук.

Тем временем вторая группа добровольцев из 20 человек, принимающая участие в испытаниях вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, получила инъекции во вторник, 23 июня.

Добровольцы проживают в одноместных и двуместных палатах центра, с ними постоянно на связи врачи-исследователи, в случае необходимости оказывается психологическая поддержка, уточнили в пресс-службе.

«Во избежание гиподинамии начался курс занятий лечебной физкультурой, которые проводят сотрудники Кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета. Это позволит сохранить физическую активность и не набрать лишний вес. Из-за малоподвижного образа жизни могут атрофироваться некоторые мышцы, обостриться заболевания суставов, усилиться гипертония, и именно движение и является методом профилактики гипертонической болезни», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.