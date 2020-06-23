Без продуха

23.06.2020, 12:10, Разное

Минстрой не будет закрывать подвалы и убивать кошек.

Председатель парламентского комитета Владимир Бурматов заявил, что формулировку спорного пункта в новых правилах эксплуатации многоквартирных домов разработает совместная рабочая группа министерства и комитета Госдумы по экологии и защиты окружающей среды.

Напомним, что весной 2020 года Министерством Строительства Российской Федерации был выдвинут проект новых правил эксплуатации. Один из пунктов давал возможность закрыть все отверстия в подвалы сеткой с отверстиями по 2,5 квадратных сантиметра. Это грозило мучительной смертью от голода и жажды бездомным кошкам, оказавшимся замурованными внутри подвала и смертью от холода, животным оставшимся зимой без убежища. Решать закрывать ли продухи предлагалось собственникам жилья и управляющей компании на голосовании.

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Проект правил на данный момент находится на стадии общественного голосования. Этот пункт вызвал огромный резонанс в среде зоозащитников и неравнодушных граждан. Так как новые правила отменят действующее на данный момент постановление Правительства Дмитрия Медведева. Постановление защищает жизнь животных и регламентирует один обязательно открытый в течение всего года продух.

Анастасия Егорова

руководитель направления «Волонтеры России»