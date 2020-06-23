 

Адвокат Ефремова прокомментировал перспективу пожизненного лишения прав артиста

23.06.2020, 12:08, Новости дня

Актера Михаила Ефремова лишат прав управления транспортными средствами, но не пожизненно, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает», – отметил ТАСС защитник.

Пашаев также опроверг слухи о том, что Ефремову якобы диагностировали хронический алкоголизм, из-за чего его могут лишить водительских прав навсегда. По мнению адвоката, слухи о хроническом алкоголизме артиста связаны с желанием СМИ привлечь внимание за счет громкого дела.

Ранее адвокат Пашаев рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП. Кроме того, защитник говорил, что Ефремову позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь. Именно поэтому, отмечает защитник, актер сел пьяным за руль.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.



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