«Голос» уличили в призыве скандалить на участках для голосования по Конституции

23.06.2020, 12:08, Новости дня

Представители незарегистрированного движения «Голос» распространяют в соцсетях методичку для наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

На документ со спорными советами для наблюдателей обратили внимание авторы блога «АнтиПропаганда».

«Если внимательно полистать документ, то можно найти много интересных деталей. Например, наблюдателям рекомендуют не препятствовать совершению нарушения, а, наоборот, дать ему свершиться, после чего сразу необходимо устроить крупный скандал», – пишут авторы блога, слова которых приводит «Ридус».

Накануне представители Независимого общественного мониторинга (НОМ) написали открытое письмо, в котором обвиняют движение «Голос» в провокациях. По мнению представителей НОМ, предложения «Голоса» о наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию «выдает неприкрытую нацеленность их сочинителей на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования».

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих голосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».