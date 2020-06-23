 

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву вынесли приговор

23.06.2020, 12:08, Новости дня

В Киргизии суд вынес приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», – сообщил защитник ТАСС.

Напомним, обвинение просило для экс-президента лет 15 тюрьмы.

В декабре 2019 года Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Атамбаев был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками.



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