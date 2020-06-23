Экс-президенту Киргизии Атамбаеву вынесли приговор
23.06.2020, 12:08, Новости дня
В Киргизии суд вынес приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», – сообщил защитник ТАСС.
Напомним, обвинение просило для экс-президента лет 15 тюрьмы.
В декабре 2019 года Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
Атамбаев был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками.
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