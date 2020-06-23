Мнение: Народ имеет тех депутатов, которых заслуживает

23.06.2020, 12:00, Разное

Если вы не следили за приключениями гротеск-депутата Виталия Наливкина из Уссурийска, очень рекомендую потратить несколько минут — получите большое удовольствие. Простой мужик в деловом костюме делает важные для города дела: следит за качеством воды, утепляет остановки, устанавливает на улицах переносные сортиры.

Вот, к примеру, кадры борьбы с коррупцией, за которые актёру впаяли пять суток ареста:

https://www.youtube.com/watch?v=VJT3v5ZdBoU

А вот другие видео с того же канала:

https://www.youtube.com/user/Andrey900100/videos

Актёр талантлив, образ понятен и привлекателен: кажется, что депутат Наливкин — хороший мужик, с которым можно и выпить под яблоней, и трактор починить, и хулиганов с детской площадки прогнать. Близкий к народу, уверенный в себе, энергичный: прямо-таки эталон хорошего политика.

Такой типаж великолепно проявляет себя на должности физрука или даже директора школы: маленькие обезьяныши, которые дичают в слабых руках мягкотелых или безразличных учителей, нуждаются в «отцовской фигуре», которую можно одновременно и уважать, и бояться. Беда в том, что обязанности крупного руководителя не ограничиваются одним только поддержанием дисциплины в небольших коллективах. Руководителю приходится думать, планировать, закапывать в землю семена, понимая, что они дадут плод только через несколько лет или даже через несколько десятилетий.

Это только в фильме Пётр Столыпин может скинуть шинель и победить в жарком споре уличного агитатора. В реальной жизни симпатии публики всегда будут на стороне условного депутата Наливкина, раз за разом выбирающего простые, прямолинейные и потому очень привлекательные решения. «Да что тут думать, надо просто взять и рубануть шашкой», — вот мысль, которая постоянно сверлит голову среднего избирателя, когда журналисты обращают его внимание на какую-нибудь проблему. Тот, кто ясным языком объясняет, в какой стороны последовательности надо наносить лихие удары шашкой по неприятелю, немедленно завоёвывает любовь электората. Заумные реалисты, занудно пытающиеся объяснить, что в ближайшие лет 10 проблему решить не получится ни при каких обстоятельствах, не могут выиграть у Виталия Наливкина выборы даже в самом продвинутом университетском городке.

Так как я зануда, буду откровенен: решить проблему привлекательности лихих болтунов в обозримой перспективе получится очень навряд ли. Простые решения типа расстрела плохих депутатов или запрета дуракам голосовать не помогут, это наивные глупости. Тем не менее далеко не всё так плохо, как могло бы быть — многие умные депутаты вживаются на период выборов в роль Виталия Наливкина, получают мандат, а потом приступают к обычной скучной работе над законопроектами. Таких депутатов, пожалуй, даже большинство в нашей Госдуме. Что же касается мастеров эпатажа и заслуженных салонных дураков… что же, добро пожаловать в демократию. Народ любит Виталия Наливкина, и если мы не хотим вставать в аморальную позу «народ не тот», нам придётся смириться с тем фактом, что народ голосует именно за тех, депутатов, которые ему нравятся.