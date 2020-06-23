 

Украинцев научат отличать фейки от правдивой информации

23.06.2020, 11:55, Новости дня

На Украине объявили о запуске проекта по медиаграмотности, который научит потребителей контента отличать фейки от правдивой информации. Как передаёт «Корреспондент», министр культуры Александр Ткаченко заявил, что оградить украинского зрителя от манипуляционной информации невозможно, а вот научить отличать правду от манипуляции — реально.


Reuters

Украинское Министерство культуры и информационной политики запустит проект по медиаграмотности, который научит потребителей медиаконтента отличать фейки от правдивой информации и мыслить критически. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Меня настораживают много вещей, которые связаны с малокультурной информационной деятельностью некоторых средств массовой информации: злоупотребление, перекручивание фактов, фейки, манипуляционные вещи. В этом году мы начнём разговор о медиаграмотности», — отметил министр.

По словам Ткаченко, оградить украинского зрителя от подобной информации невозможно, а вот научить отличать правду от манипуляции — реально.

«Ведь что бы мы ни делали, как бы ни воевали, если мы сами не сможем потреблять тот продукт, который со всех сторон на нас лезет, ничто нас не защитит от потребления этого продукта», — добавил министр.

Также министр считает, что к дискуссиям о качественном медиаконтенте должны подключиться учёные и в меньшей мере политики. 

«Дискутировать должны учёные, должны люди, которые имеют непосредственное отношение к культуре, и гораздо в меньшей степени политики. Потому что политики будут пытаться взять для себя электорат, расшатывать ситуацию», — отметил министр.



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