Испанские ученые сообщили, как предотвратить вторую волну COVID-19

23.06.2020, 11:53, Разное

Специалисты Барселонского института глобального здравоохранения сообщили, что индивидуальное поведение будет оказывать большое влияние в устранении второй волны инфекции коронавируса. Информация опубликована в журнале Nature Human Behavior.

В результате модельного исследования выявлено, что социальное дистанцирование, эксплуатация масок, гигиена рук помогает устранять надобность будущих блокировок. Пользу эта модель принесет в странах, где пика болезни еще нет. Она поможет дать оценку контролю и уменьшить случаи смертельного исхода, которые вызывает вирус.

Исследования доказывают, что даже в странах, где нет возможностей тестировать и отслеживать контакты, увеличение социальных прав и возможностей использовать маски, мыть руки, социально дистанцироваться – служит основой к остановке передачи вируса. В модели учитывалось общее количество блокировок, а также были использованы цифры доступные до 25 мая, но не учитывалось действие температур на передачу COVID-19.