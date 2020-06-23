 

Испанские ученые сообщили, как предотвратить вторую волну COVID-19

23.06.2020, 11:53, Разное

Специалисты Барселонского института глобального здравоохранения сообщили, что индивидуальное поведение будет оказывать большое влияние в устранении второй волны инфекции коронавируса. Информация опубликована в журнале Nature Human Behavior.
В результате модельного исследования выявлено, что социальное дистанцирование, эксплуатация масок, гигиена рук помогает устранять надобность будущих блокировок. Пользу эта модель принесет в странах, где пика болезни еще нет. Она поможет дать оценку контролю и уменьшить случаи смертельного исхода, которые вызывает вирус.

Исследования доказывают, что даже в странах, где нет возможностей тестировать и отслеживать контакты, увеличение социальных прав и возможностей использовать маски, мыть руки, социально дистанцироваться – служит основой к остановке передачи вируса. В модели учитывалось общее количество блокировок, а также были использованы цифры доступные до 25 мая, но не учитывалось действие температур на передачу COVID-19.



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