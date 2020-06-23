Ученые поделились легким способом борьбы с бессонницей

23.06.2020, 11:53, Разное

Специалисты рассказали о быстром и безвредном методе борьбы с бессонницей. Они заявляют, что людям просто нужно принимать экстракт корня валерианы, который поможет уснуть и не имеет побочных действий.

В исследовании участвовали 27 испытуемых и для каждого доктора подсчитали персональную порцию экстракта и советовали пить ее перед засыпанием. Как оказалось, у 89% участников состояние пришло в норму, они начали быстро погружаться в сон, который был глубоким и спокойным.

Эксперты сообщают, что экстракт корня валерианы используют не только при лечении нарушений сна, но и для поддержания нормального состояния психики. Перед применением необходимо получить консультацию доктора. Специалисты полагают, что помогает отдыхать не только внутренний покой человека, но и обстановка вокруг. Они рекомендуют внимательно относиться к оформлению спальни, чтобы она ассоциировалась лишь со сном.