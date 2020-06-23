Отец держал сына на цепи в Ленобласти

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23.06.2020, 11:53, Новости дня

В Ленинградской области отец продержал несколько дней десятилетнего сына прикованным цепью к батарее, возбуждено уголовное дело, информирует региональный СУ СК.

«В СМИ опубликована информация о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области отец удерживал на цепи ребенка в воспитательных целях. Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следователей, отец «в воспитательных целях» избил сына ремнем, после чего надел ему на руку хомут с цепью и пристегнул к батарее. «Со слов ребенка, отец удерживал его в таком состоянии несколько дней», – уточнили в СК.

Отца задержали, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова. СК по Астраханской области сообщил о задержании женщины, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына гантелей. Тело ребенка нашли в бетоне под полом дома его старшего брата. Позже женщину арестовали.



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