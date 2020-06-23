ЦИК принял более 3,7 млн заявок о голосовании по Конституции по месту пребывания

23.06.2020, 11:48, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«21 июня завершился период приема заявлений о голосовании по месту нахождения. По итогам в списки участников голосования по месту нахождения включено 3 767 293 человека», – сказала Памфилова, добавив, что граждане, подавшие заявления о голосовании по месту нахождения, автоматически исключаются из списка участников голосования по месту регистрации.

Глава ЦИК напомнила, что 21 июня также завершился прием заявлений от жителей Москвы и Нижегородской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Всего с 5 июня ЦИК принял 1 215 926 таких заявлений, передает ТАСС.

Памфилова сообщила, что бюллетени для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию изготовлены во всех субъектах Федерации, всего напечатано более 108,5 млн бюллетеней.

Тем временем порядка 2 тыс. граждан РФ за рубежом досрочно проголосовали по поправкам к Конституции. ВсегоЮ по данным МИД России, за рубежом образовано 254 участка для голосования в 144 странах.

Кроме того, более 67 тыс. граждан России, находящихся в отдаленных местностях, также проголосовали по вопросу о внесении изменений в Конституцию .

По словам Памфиловой, на текущий момент 61 регион РФ готов организовать видеонаблюдение при проведении общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.