Мнения: Русские спасают народы

23.06.2020, 11:48, Новости дня

Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А, собственно, что это такое?

Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А, собственно, что это такое?

Есть такая наука – этносоциология. На основании нее и попробуем описать одно из базовых её понятий – народ, или как его определяют в этносоциологии – лаос. Есть марксистский подход, есть либеральный, и тот, и другой трактуют «народ» по-своему. Есть и другие, более экстравагантные подходы, но мы их рассматривать не будем. Только классический, этносоциологический.

С точки зрения этносоциологии народ в процессе своего развития может создать религию, как евреи, цивилизацию, как греки, или государство, как, например, русские. Но государство народ создаёт чаще всего.

Народ может существовать и в комбинации этих форм, создав и государство, и цивилизацию одновременно, как те же русские. Однако вне одной из этих форм народ существовать не может. Если народ не создал цивилизацию (а она может включать в себя два и более народов или несколько государств), не создал своей религии, или даже государства – то это, скорее всего, не народ, а, например, этнос. А это уже совсем другое явление.

И вот здесь, собственно, очень важно различать понятия «народ» (лаос) и понятия «этнос» или «нация», что в постсоветскую эпоху, вслед за советскими маркистами, как раз-таки очень любят смешивать.

Если этнос – это происхождение от общего предка и цикличное существование вне истории, то народ (лаос), во-первых, полиэтничен, то есть складывается из двух и более этносов и даже целых этнических групп, как, опять-таки, русские, а, во-вторых, существует в истории, имея гораздо более сложную структуру социального устройства, включая иерархию элит.

И всё же народ – это органическая общность, и в этом они схожи с этносом. А вот нация – общность искусственная, политическая. Она так же сложна в плане своего социального устройства, но это уже не органическая общность, но механическая сумма дискретных граждан, предварительно как бы очищенных от любой коллективной идентичности. Так, по крайней мере, должно быть в идеале, по определению. Таким образом, народ – это не этнос и не нация, но что-то другое.

При попытке определить сущность народа возникает одна серьёзная проблема, которая вносит серьёзную путаницу: В современном русском языке (в довершение к смешению понятий «этнос», «народ» и «нация»), смешались ещё и трактовки самого понятия «народ». Под народом сегодня понимают и этнос, и, собственно, сам народ (лаос), и нацию, и даже случайную группу людей. Но это не точно, такое многообразие трактовок и смешение их уводит нас от сути.

Народ – это именно полиэтническая, органическая общность, вошедшая в историю, с единым языком, сложным социальным устройством, иерархией элиты и создавшая государство, цивилизацию или религию. Так вот русские – это народ, создавший континентальное государство. Народ полиэтничный, сложившийся на основе нескольких групп этносов, вершивший историю и создавший свою, самобытную, не западную и не восточную, но интегральную, евразийскую культурную матрицу – русскую цивилизацию.

Это нисколько не умаляет заслуги других народов, как и не растворяет их в едином гомогенном плавильном котле, в отличие от политической нации. Плавильный котёл – это так называемые «россияне», а русские – это народ. А если есть один народ со своей идентичностью, то есть и другие народы со своей. В таком случае, РФ – не государство одного абстрактного народа – «россиян» – это, как раз граждане, искусственная, политическая общность, но государство народов – русских, татар, башкир, якутов и множества других народов и этносов.

При этом и сами русские сложились на полиэтничной основе, образовав собой, как выражался Данилевский, культурно-исторический тип. Не поняв этой структуры русского государства, невозможно понять и самих русских, как невозможно и обратное. Как раз западное, рационалистическое сознание не раз в нашей истории пыталось всё смешать. Например, на манер плавильного котла, предлагая создание так называемой «гражданской политической нации» – искусственное дробление и смешение народов и этносов. Или же, напротив, рациональное обособление одного от другого через «самоопределение наций» и фрагментацию большой РФ на так называемые национальные республики.

И то, и другое – не наш, но западный путь, и, как всё западное, ничего из этого нам не подходит. РФ – русское по своей ментальности, континентальное государство, сохраняющее многообразие народов, этносов, языков и культур. Таким образом, РФ – русское государство, образованное русским народом совместно с другими, большими и малыми народами, вместе сложившими симфонию, а не единый гул, культур, традиций, и самобытностей. И только так, как единое пространство множества народов и этносов, и может существовать.

Любая попытка перекроить его на западный манер приведёт либо к распаду, либо к смешению (этноциду). И то, и другое уничтожит Россию, русских, и все народы, спасающиеся в этом русском государстве, созданном государствообразующим русским народом для спасения не себя (это свойственно народам Запада), но всех.

Создав континентальное государство и цивилизационную матрицу, объединившую множество культур и религий, русские спасают народы – как внутри своего государства, так и за его пределами, и в этом их миссия. Наша, русская, миссия. Нас, как государствообразующего народа. Государства-империи народов. Только так, и никак иначе это и стоит понимать.

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