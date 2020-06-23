Россияне назвали Победу в ВОВ главным событием 20 века

23.06.2020, 11:48, Новости дня

Победа в Великой Отечественной войне для большинства россиян является главным событием 20 века, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян (95%) согласны с утверждением, что победа в Великой Отечественной войне является главным событием XX века для России. Частично или полностью не согласны с этим постулатом 4% опрошенных», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом россияне старше 45 лет чаще выражают абсолютное согласие с данным утверждением (45-59 лет – 86%, старше 60 лет – 94%). Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет колеблется в промежутке 71-72%.

Мнение о том, что Победа в Великой Отечественной войне является «второстепенным или рядовым событием в хронике исторических событий России», не распространено в РФ ни среди старшего поколения, ни среди молодежи разных возрастов – его придерживаются только 2% россиян.

Также 73% россиян уверены, что победу в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи. Еще 19% считают, что это скорее необходимо. Полагают, что не нужно, 6% россиян.

Опрос проведен 21 июня среди 2 тыс. россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Между тем, 11% граждан США уверены, что противником Соединенных Штатов во Второй мировой войне была Россия.