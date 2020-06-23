Григорий Мельконьянц: «Многие наверняка уже держат фигу в кармане»

23.06.2020, 11:40, Новости дня

Всего четверть россиян (25%) поддержала бы поправки президента Владимира Путина в Конституцию при наличии альтернативного голосования.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованного накануне «Левада-центром».

За «Конституцию свободных людей» – внесенный Общественным конституционным советом (ОКС) и партией «Яблоко» пакет предложений по изменению основного закона станы – высказалось несколько больше (28%). При этом 80% респондентов полагают, что «Конституцию свободных людей» стоило бы вынести на суд граждан наряду с президентскими поправками.

Кроме того почти две трети респондентов (60%) выступили против организации голосования в разгар пандемии коронавируса, а 33% не усмотрели в этом проблемы.

В преддверии голосования по поправкам Русская служба «Голоса Америки» побеседовала с сопредседателем движения «Голос» Григорием Мельконьянцем.

Виктор Владимиров: Можно ли на основании опроса «Левада-центра» сделать какие-либо прогнозы по итогам предстоящего голосования?

Григорий Мельконьянц: Я бы не торопился с этим. Лично мне, честно говоря, сложно доверять результатам любых российских опросов. Потому что в обществе есть внутренняя несвобода. Люди опасаются высказывать свое мнение о высших эшелонах власти в стране и инициативах, идущих сверху. Поэтому, если человека спрашивают, поддерживает ли он или не поддерживает поправки Путина, то тот на всякий случай, скорее всего, скажет, что поддерживает. Таким образом, как бы социологи не взвешивали ответы, боюсь, что реальная картина все равно ускользает от нас.

В.В.: А насколько верно социологи отразили настроения, преобладающие в обществе накануне голосования по поправкам в Конституцию?

Г.М.: У людей действительно созрело общее недовольство тем, что происходит в стране. И ситуация с пандемией коронавируса только усилила это недовольство. Снижается уровень жизни граждан, они теряют работу, цены растут. Люди видят, что причины плохой ситуации не в том, что они плохо работают или неправильно организуют свой бизнес, а в том, что нужно менять политическое устройство страны. Именно то, как сейчас руководят страной, не позволяет привлекать инвестиции и не дает развиваться бизнесу. Это все играет негативную роль перед голосованием 1 июля.

В.В.: Как это может отразиться на голосовании, на явке?

Г.М.: Многие наверняка уже держат фигу в кармане. Другой вопрос, пойдут ли люди массово на участки? Потому что, с одной стороны, есть те, кого работодатели и другие инстанции загоняют на голосование. Но люди могут проголосовать от противного. Главный вопрос, который многих беспокоит (и к нам с ним обращаются), не сможет ли кто-либо узнать, как он проголосовал на самом деле. То есть, граждан беспокоит отчетность, которая может попасть на стол работодателя, что сулит работнику проблемами. Общество сейчас сильно наэлектризовано, и результаты голосования, думаю, могут быть очень интересными. Не знаю, выступит ли большинство «за» или «против» поправок. Но то, что процент голосов не станет большим, вполне вероятно.

В.В.: В то же время эксперты говорят о предопределенности исхода голосования в силу того, что нужный Кремлю результат все равно «нарисуют». Что вы думаете по этому поводу?

Г.М.: Это другой вопрос. Сможем ли мы узнать о реальных результатах? Скорее всего, нет. Слишком большое количество уязвимых мест (в системе голосования) и искусственно созданных ограничений для наблюдения. Налицо все условия для манипуляций и фальсификаций. Голосование длится 7 дней. Такого у нас никогда не было, чтобы именно масштабно шло голосование столь длительный период. Более того, придуманы новые формы голосования – надобное досрочное голосование без уважительных причин, голосование на придомовых территориях и так далее. Это все конечно, очень сложно поддается общественному контролю, а наблюдателей ограниченное количество. Более того, в этот раз партии, общественные организации не могут свободно направлять своих наблюдателей на участки. Это нужно делать через общественные палаты – фактически государственные органы, которые, как мы видим, чинят всяческие препятствия для проведения независимого наблюдения. Зато они озвучивают цифр в сотни тысяч волонтеров, которые, как мы понимаем, набраны искусственно, по административным линиям. А обычные граждане, желающие стать наблюдателями, сталкиваются с непреодолимыми барьерами. Факт, что на практике независимое наблюдение будет крайне ограничено.

В.В.: Может ли массовое голосование стать безопасным в условиях продолжающейся, а кое-где и усиливающейся эпидемии?

Г.М.: Многие граждане не хотят в голосовании участвовать именно по этой причине. Условия для проведения голосования еще не позволяют обеспечить безопасность граждан от коронавирусной инфекции. Меры, которые предложены Роспотребнадзором и Центризбиркомом, выглядят, может, и красиво, но понятно, что на деле предписанные процедуры далеко не всегда будут выполняться. В 7-дневный процесс голосования вовлечены около 900 тысяч членов комиссий, миллионы избирателей, сотни тысяч наблюдателей. И вероятность того, что такая масса людей не сможет соблюдать все рекомендации, достаточно велика. Это создаст условия для распространения инфекции. Проблему усугубляет то, что Центризбирком оказался от массового тестирования на коронавирус членов избирательных комиссий, хотя ранее они объявляли, что будут это делать повсеместно.