Жара за полярным кругом

23.06.2020, 11:40, Новости дня

Одно из самых холодных мест на планете внезапно стало одним из самых теплых. Жара в России привела к тому, что температура в сибирском Верхоянске поднялась до 38 градусов Цельсия.

Метеорологи говорят, что это самая высокая температура, зарегистрированная за Полярным кругом.

Верхоянск находится в 10 километрах к северу от Полярного круга. Средняя температура зимой составляет в этом городе –40 градусов, а летом редко поднимается выше +20.

Эксперты объясняют необычную жару мощным антициклоном, который задержался над Сибирью почти на две недели.