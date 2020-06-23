 

Жара за полярным кругом

23.06.2020, 11:40, Новости дня

Одно из самых холодных мест на планете внезапно стало одним из самых теплых. Жара в России привела к тому, что температура в сибирском Верхоянске поднялась до 38 градусов Цельсия.

Метеорологи говорят, что это самая высокая температура, зарегистрированная за Полярным кругом.

Верхоянск находится в 10 километрах к северу от Полярного круга. Средняя температура зимой составляет в этом городе –40 градусов, а летом редко поднимается выше +20.

Эксперты объясняют необычную жару мощным антициклоном, который задержался над Сибирью почти на две недели.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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