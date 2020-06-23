Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий внутри страны

23.06.2020, 11:37, Разное

Специалисты выяснили, какие направления для путешествий внутри страны наиболее популярны среди россиян. Им также удалось выяснить, что большинство граждан запланировали отпуск на июнь и июль.

Список возглавил Симферополь, следом идут Сочи и Анапа. В пятерку лидеров также вошли Минеральные Воды и Краснодар. В десятку попали Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.