 

Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий внутри страны

23.06.2020, 11:37, Разное

Специалисты выяснили, какие направления для путешествий внутри страны наиболее популярны среди россиян. Им также удалось выяснить, что большинство граждан запланировали отпуск на июнь и июль.

Список возглавил Симферополь, следом идут Сочи и Анапа. В пятерку лидеров также вошли Минеральные Воды и Краснодар. В десятку попали Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.



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