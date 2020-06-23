Названы лучшие вузы России по версии Forbes

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23.06.2020, 11:37, Разное

Эксперты журнала Forbes опубликовали список ста лучших высших учебных заведений России. Рейтинг возглавил Научно-исследовательский институт “Высшая школа экономики”.

Вторую строчку занял МГУ, а тройку лидеров замыкает МФТИ. В топ-5 также вошли Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина и Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”. В “десятку” вошли такие вузы, как МГТУ имени Н. Э. Баумана, Российская экономическая школа и Томский политехнический университет. А вот лидер прошлогоднего рейтинга – МИСиС – опустился на 16-ую строчку.



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