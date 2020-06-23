Кейт Миддлтон дала трогательное обещание во время видеоконференции с герцогиней Камиллой и сотрудниками детских хосписов

23.06.2020, 11:35, Разное

Несколько дней назад Кейт Миддлтон совершила первый за время пандемии выход в свет, но некоторые обязательства еще невозможно выполнить в режиме офлайн, даже несмотря на карантинные послабления, поэтому видеоконференции с участием членов королевских семей – все еще очень актуальны. Так, в минувшую среду Кейт Миддлтон и супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла, созвонились с сотрудниками патронажных детских служб и их подопечными в преддверии Недели детских хосписов, которая проходит с 22 по 26 июня. Сегодня в сети было опубликовано видео этого разговора, из которого СМИ узнали о трогательном обещании Кейт Миддлтон одной семье.

Кейт Миддлтон Герцогиня Камилла

Стюарт и Карла Делф в январе этого года потеряли своего сына – 9-летнего Фрейзера. Он провел 7 недель в хосписе East Anglia Children’s Hospices (EACH), патроном которого является герцогиня Кэтрин, и умер от редкого заболевания, влияющего на множество органов и вызывающего нарушения работы мозга. В прошлом месяце брат Фрейзера – 13-летний Стюи – собрал более 15 тысяч фунтов стерлингов на нужды EACH, и во время разговора с Кейт он признался ей, что на это его вдохновил поступок 100-летнего ветерана войны капитана Сэра Тома Мура.

Оу, Капитан Том. Он сделал очень много для нашей страны, не так ли? Он вдохновил такое большое количество людей. Вы молодец, Стюи, – похвалила мальчика герцогиня Камилла.

Семья Делф Кейт была настолько тронута историей семьи Делф и поступком Стюи, что пообещала им посадить подсолнух в память о Фрейзере на территории одного из хосписов EACH. Именно этот цветок был выбран как символ заботы и радости в хосписах: его семена – это пациенты, а желтые лепестки – окружающие их любовь, уход и сострадание.