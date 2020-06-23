 

Впервые после изоляции: Моника Белуччи на открытии выставки в Париже

23.06.2020, 11:35, Разное

Если в прошлом году в это время то и дело проходили летние вечеринки и светские рауты, то сейчас, после длительной самоизоляции, каждое событие – на вес золота. В одном из таких вчера поучаствовала Моника Белуччи, став гостьей выставки в Париже.

Моника БелуччиМероприятие под названием Jam Capsule прошло в Grande Halle de La Villette. Целью проекта стало “предоставление возможности уникального погружения в культурную жизнь, подборка тематических выставок, посвященных окружающей среде, живописи и танцам”. По словам дизайнера проекта Филиппа Лиго, такого в Париже раньше не было:

Мы хотели дать художникам новое поле для самовыражения, новый инструмент для экспериментов.

На мероприятии Моника Белуччи стала главной звездой, затмив всех, несмотря на довольно сдержанный образ – черный комбинезон с вырезом в зоне декольте и длинными завязками. По возможности соблюдая социальную дистанцию, на красной дорожке она позировала одна или со своим другом, режиссером Томом Вольфом.

Моника Белуччи и Том ВольфМоника БелуччиКак ни парадоксально, я всегда была домоседкой, и это никогда не было для меня проблемой. Все это возвращает меня к детству в провинции, в Италии, с моими родителями, тетями, двоюродными братьями и бабушкой. Эту жизнь – в ограничениях – я уже знаю. Хотя мы, очевидно, не можем сравнивать ее с нынешней драматической ситуацией. Семья, образование, дом – это очень знакомые для меня области. Это полная противоположность моей жизни профессиональной, когда ты буквально живешь в самолетах,- так описала свой карантин Белуччи, став героиней свежего номера Madame Figaro.



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