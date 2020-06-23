Скандалы: 10 миллиардов от «Миллиона призов»

23.06.2020, 11:30, Разное

Московская мэрия обещает подарки тем, кто пойдет голосовать по поправкам

Правительство Москвы направило 10 миллиардов рублей, чтобы поощрить тех, кто будет участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. Называется это, впрочем, «программой субсидирования потребительского спроса» — так ее анонсировал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Те, кто проголосуют в Москве, получат сертификаты с призовыми баллами (от тысячи до четырех тысяч рублей), которые смогут потратить, например, в «Пятерочке», музеях и ресторанах. Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева выяснила, какая компания заключает договоры на участие в программе — то есть заработает на голосовании в Москве.

Программу «Миллион призов», которая начнется одновременно с голосованием 25 июня, активно рекламируют на сайте mos.ru в разделе про электронное голосование, в районных газетах и на сайтах управ. Поучаствовать в ней смогут только те, кто будут голосовать в столице. Хотя в начале 2020 года в Москве было зарегистрировано более семи миллионов избирателей, призов в программе только два миллиона. Зато призы немаленькие: сертификаты от тысячи до четырех тысяч баллов (то есть рублей), потратить которые можно по своему выбору на любые товары и услуги почти 80 компаний — супермаркетов, ресторанов, музеев и кинотеатров.

Программа «направлена на увеличение потребительского спроса в летний период, когда покупательская активность традиционно снижается», оплачивать ее будет бюджет Москвы, который направил на это «увеличение спроса» около 10 миллиардов рублей. На сайте среди партнеров программы указаны X5 Retail Group («Пятерочка»), «Дикси», «Магнит», «Виктория», «Мясновъ», «Азбука вкуса», «Грабли», Московский метрополитен, обувной магазин Kari, московские музеи и рестораны.

Правила такие: после голосования на участке можно получить специальный сертификат с защитной полосой, под которой есть уникальный код участника. Этот код нужно отправить на короткий номер, тогда он будет участвовать в розыгрыше; когда код выиграет, нужно будет зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru и получить «поощрение». Те, кто поучаствуют в электронном голосовании, получат код и станут участниками розыгрыша автоматически.

При этом в программе «проигравших не будет», говорится в московских районных газетах: призы получат все владельцы сертификатов. Разыгрывать между ними будут только денежный номинал сертификатов — от одной тысячи до четырех тысяч рублей, подтвердил «Медузе» близкий к мэрии источник.

Инициатор и соорганизатор программы — Московская торгово-промышленная палата. По словам ее президента, бывшего спикера Мосгордумы Владимира Платонова, идею подсказали сами бизнесмены: «От них [предпринимателей] поступили предложения воспользоваться оживлением политической активности ради оживления экономической жизни».

Но участвовать в программе, по словам Платонова, смогут не все компании, а те, кто имеют «определенные технические возможности для контроля, учета, чтобы не дискредитировать эту программу».

Скидка от 3%

По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, через эту программу планируется «запустить в экономику города» до 10 миллиардов рублей, а финансировать ее будет мэрия. Кто окажется оператором распределения этих денег между поставщиками товаров и услуг, чиновник на пресс-конференции 11 июня не сказал. «Медуза» не получила ответ на этот вопрос от возглавляемого Алексеем Немерюком департамента торговли и услуг Москвы. «Мы деньги распределять не будем, это вопрос к тем службам, кому мэр поручит, — сказал „Медузе“ Платонов. — Мне неизвестно [кто подрядчик]».

Однако «Медуза» выяснила, что одной из московских компаний предложили заключить договор на участие в программе «Миллион призов» с ООО «МСТ». По проекту этого договора компания-исполнитель обязуется отоварить людям сертификаты программы, а ООО «МСТ» — перечислить деньги за «фактически оказанные услуги».

В проекте договора с «МСТ» прописано предельное количество промокодов, по которым компания может предоставить услуги и получить деньги, — 500 тысяч штук. Номинал одного промокода — одна тысяча рублей, то есть компания-участник может реализовать товар не более чем на 500 миллионов рублей. Сколько именно промокодов придется на долю каждого участника, определяет организатор — ООО «МСТ», говорится в договоре.

Компания «МСТ» не первый год сотрудничает с мэрией, но «Миллион призов» — первый случай, когда она выступает финансовым оператором. Год назад «МСТ» занималась декорированием территории ВДНХ для празднования Дня Победы, а в 2017-м компания декорировала территорию ВДНХ ко Дню города. Действующих контрактов ООО «МСТ» с мэрией «Медузе» обнаружить не удалось.

Владеет этой компанией Наталья Олеговна Кондрашова, которой раньше также принадлежало 49% компании «Массовет» — до 2014 года она занималась пиаром московских праздников по заказу дирекции массовых мероприятий. Среди ее лучших проектов на сайте hh.ru перечислены городской новогодний фестиваль, фестивали «Лучший город земли» и «Пешком на Масленицу».

Как рассказал собеседник «Медузы» из числа потенциальных партнеров программы «Миллион призов», вместе с договором компания-участница должна подписать письмо в Московскую торгово-промышленную палату. В этом письме говорится о согласии участвовать в акции и о готовности предоставить скидку не менее 3%.

Владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов сказал «Медузе», что подтвердил участие в программе и пообещал предоставить в рамках «Миллиона призов» скидку в 10%, но как именно и на каком этапе будут происходить расчеты, он объяснить затруднился.

«Нам говорят, что это комиссия оператора [в данном случае — ООО „МСТ“], — говорит собеседник „Медузы“. — То есть ты отдал товара на одну тысячу рублей, а получил за это [в оплату] 970 рублей. Как налоговой объяснить, где еще 30 рублей? Потом к таким расчетам могут возникнуть вопросы: почему мы отдали кому-то комиссию без агентского договора? В „МСТ“ нам говорят, что есть же [в качестве основания] письмо в ТПП, где прописана комиссия».

Если отталкиваться от минимальной скидки в 3%, прописанной в шаблоне письма в Московскую ТПП, то с 10 миллиардов рублей, потраченных на программу правительством Москвы, ООО «МСТ» может получить комиссию в 300 миллионов рублей.

Директор «МСТ» Александр Курбатов отказался от общения с «Медузой», пообещав, что корреспонденту «Медузы» перезвонят из пресс-службы конкурса, но к моменту выхода статьи этого не произошло.

Глава Московской ТПП Платонов сказал «Медузе», что многие компании действительно дают покупателям [скидочные] карты и бонусы, но «такие условия не ставились». Хотя даже в размещенном на сайте ТПП партнерском предложении сказано: «Партнер программы обязан предложить дополнительные бонусы, скидки для победителей программы „Миллион призов“, которые не должны быть стандартными бонусами, скидками, используемыми партнерами в своей текущей деятельности».

Подкуп или нет?

Это вовсе не первый случай, когда москвичей привлекают на голосование раздачей призов. Например, на выборах в Мосгордуму в 2019 году избирателям моложе 30 лет прямо на избирательном участке члены комиссий выдавали бесплатные билеты на концерты эстрадных звезд в «Олимпийском». Тогда член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснял, что это поможет привлечь на выборы молодых.

Сама система раздачи призовых сертификатов на избирательных участках Москвы не нарушает законодательства, говорит сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «На обычных выборах конкурсы и раздачу призов можно счесть подкупом, но в данном случае законодательство о голосовании по поправкам довольно рыхлое, поэтому такие вещи с правовой точки зрения никак не ограничиваются, — объяснил он „Медузе“. — Единственное ограничение — в полномочиях избиркомов нет выдачи сертификатов, то есть нарушением будет, если в раздаче будет участвовать комиссия».

«Московская городская избирательная комиссия сочла проведение акции возможным, она окажет помощь в подготовке мероприятия», — прямо говорится в районном издании «Фили-Давыдково».

На вопрос «Медузы» о том, кто же в этот раз будет раздавать проголосовавшим сертификаты «Миллиона призов», зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ответить не смог — но уточнил, что «членам [избирательных] комиссий мы такие указания не давали».

Анастасия Якорева