Первый муж изменил Наргиз Закировой во время ее беременности

23.06.2020, 11:30, Разное

Певица Наргиз Закирова рассказала, что с первым супругом она рассталась из-за его измены, когда она находилась на 7 месяце беременности. Узнав об этом, она разорвала с ним все связи и решила воздерживаться от новых отношений, об этом исполнительница пояснила в интервью YouTube-каналу «вМесте».

В первого мужа Наргиз Закирова влюбилась совсем юной, она тогда считала, что ее отношения продлятся до самой смерти. Но во время беременности муж изменил ей, по словам певицы, это предательство ее сломило. Однако позднее она эмигрировала в США, где познакомилась с Филиппом Бальзано, которого она называет своей единственной «большой любовью».

Наргиз Закирова отметила, что жизнь в США для нее оказалась слишком сложной. Тяжелый график работы вынуждал ее принимать сильнодействующие препараты, из-за которых она попадала в больницу. Популярность к певице пришла после участия в шоу «Голос», именно тогда она переехала в Россию, где начала строить карьеру, но из-за этого распался второй ее брак.