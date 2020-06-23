Претендент на пост президента Белоруссии предложил восстановить отношения с ЕС и США

23.06.2020, 11:30, Новости дня

Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что республике надо сохранить многовекторность внешней политики, но с упором на отношения с Россией и ЕС – в силу географии, торгово-экономических и культурно-исторических связей.

По его словам, Минску «надо восстановить и отношения со странами Западной Европы, ЕС, США», передает РИА «Новости».

«На самом деле, есть и подготовленная правовая база для этого, которая не противоречит нашим обязательствам с Россией. Эти соглашения были в свое время «поставлены на паузу» как реакция на ситуацию в Белоруссии, и их надо реанимировать», – сказал Цепкало. Он подчеркнул, что «отношения с такими центрами силы и экономической мощи, как ЕС и США, должны быть максимально неконфликтными, дружественными, взаимовыгодными и, в первую очередь, отвечающими нашим национальным интересам».

В то же время претендент на пост президента Белоруссии в качестве страны для первого официального визита в случае победы на выборах назвал Россию. «Это – традиционный, исторический партнер, ближайший сосед и друг. Мы связаны множеством, родственных личных контактов, культурой. Мы используем в быту один язык. Да, конечно, у нас есть свой национальный, белорусский язык, который мы тоже должны развивать, но русский язык является нашим общим достоянием. Для нас РФ – это еще и колоссальный рынок», – сказал он.

Политик считает, что Белоруссия как небольшая страна может «совершить колоссальный рывок в экономическом плане, раскрепостить людей и получить быстро хорошие результаты в экономике и социальной сфере». Но для этого, продолжил он, ей «нужно открыться миру, начать соблюдать права инвесторов, права частной собственности, сделать независимой судебную систему, возможно, даже с привлечением на первых порах зарубежных специалистов для арбитража».

«Развивать отношения надо со всеми странами. В современном мире не должно быть отношений типа «или-или», то есть дружим с кем-то против кого-то. Это неправильно, мир глобализируется, страны становятся взаимозависимыми, отношения надо строить на принципе «и-и», – подчеркнул Цепкало.

Он также заявил, что целесообразно рассмотреть вопрос об ограничении в конституции Белоруссии числа президентских сроков для одного человека и уменьшить полномочия главы государства. «Что однозначно надо менять – так это количество президентских сроков. Два и точка», – сказал Цепкало.

По его словам, также, «однозначно, надо двигаться к президентско-парламентской форме, а потом, с развитием партийной системы и институтов гражданского общества, а также при наличии реального запроса от общества, и к парламентско-президентской, где президент будет, скорее, одним из символов государственности и непоколебимым моральным авторитетом, своего рода всенародным третейским судьей».

Политик также считает, что в случае смены власти в Белоруссии не стоит принимать закон о люстрации. «Никаких люстраций среди чиновников. Среди бюрократического класса большинство – это профессионалы своего дела, они просто работают за страх, а не за совесть, выполняют иногда неумные и неуместные распоряжения, не имеют реальных полномочий принимать решение, при этом «жесточайше» отвечают головой или креслом за чужие решения, спущенные им сверху. Настоящие профессионалы нужны любой власти», – подчеркнул Цепкало.

По его словам, чиновники должны получить возможность работать «по-новому, имея реальные полномочия и отвечая перед народом за свои решения». «Государство должно стать общественно назначенным предприятием, которое население содержит для оказания услуг себе же», – сказал политик.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. После окончания этапа сбора подписей семь человек, включая Цепкало, продолжают участие в избирательной кампании. При этом главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико оказался за решеткой.