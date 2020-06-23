Ларису Гузееву попросили позвать на «Давай поженимся!» расставшегося с Кристиной Асмус Гарика Харламова

23.06.2020, 11:30, Разное

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались после восьми лет совместной жизни. Фанаты попросили Ларису Гузееву позвать пару на «Давай поженимся!».

Поклонники творчества комика и актрисы, пишет сайт издания «Телепрограмма», считают, что именно знаменитая телесваха сможет снова воссоединить Харламова и Асмус, либо найти им новых спутников жизни. Профиль Гузеевой в соцсети Instagram буквально засыпали соответствующими просьбами.

Стоит отметить, что сам Гарик Харламов ранее неоднократно иронизировал над ведущей свадебного шоу, пародируя сцены из передачи с ее участием. На все вопросы относительно таких шуток Гузеева не отвечала, сохраняя спокойствие. Каким будет ее ответ на предложение пригласить экс-супругов на телепрограмму, пока также не известно.