 

Ларису Гузееву попросили позвать на «Давай поженимся!» расставшегося с Кристиной Асмус Гарика Харламова

23.06.2020, 11:30, Разное

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались после восьми лет совместной жизни. Фанаты попросили Ларису Гузееву позвать пару на «Давай поженимся!».
Поклонники творчества комика и актрисы, пишет сайт издания «Телепрограмма», считают, что именно знаменитая телесваха сможет снова воссоединить Харламова и Асмус, либо найти им новых спутников жизни. Профиль Гузеевой в соцсети Instagram буквально засыпали соответствующими просьбами.

Стоит отметить, что сам Гарик Харламов ранее неоднократно иронизировал над ведущей свадебного шоу, пародируя сцены из передачи с ее участием. На все вопросы относительно таких шуток Гузеева не отвечала, сохраняя спокойствие. Каким будет ее ответ на предложение пригласить экс-супругов на телепрограмму, пока также не известно.



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