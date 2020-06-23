 

На Украине высказались о шансах на победу в случае войны с Россией

23.06.2020, 11:23, Разное

Украинский политик доказал это утверждение с помощью математических формул. Червоненко добавил, что его страна может получить выгоду от сотрудничества с Россией.

В эфире канала “112 Украина” бывший глава ведомства отметил, что с восточным партнером нужно прийти к достойному консенсусу. При этом украинской стороне не придется унижаться или предавать свои интересы.

Также Червоненко раскритиковал стену, которую возвели на границе двух государств. Политик считает, что эту постройку прорвут даже животные. “Как цинично воруют деньги, и такое количество людей знает!” – подчеркнул он.

Напомним, что в 2015 году правительство, возглавляемое Арсением Яценюком, приняло план по реализации проекта “Стена”. Он предусматривал создание оборонительных сооружений на границах Украины и России.

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Публикация от ivandevitskii (@ivandevitskii) 17 Мар 2020 в 3:03 PDT

Отношения двух стран остаются весьма напряженными даже после прихода к власти Владимира Зеленского. Накануне украинский президент сообщил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы получил приглашение.

Ранее лидер сделал неоднозначное заявление о роли СССР во Второй мировой войне. По мнению Зеленского, к вооруженному конфликту привел сговор двух тоталитарных режимов – Германии и СССР.



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