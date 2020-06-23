Стартовали продажи длиннобазной Hyundai Sonata

23.06.2020, 11:20, Новости дня

Компания Hyundai приступила к продажам удлиненного седана Hyundai Sonata.

В настоящее время дилерские центры уже приступили к приему заказов на новую модель, тогда как в следующем месяце седан Sonata поступит в свободную продажу. В свою очередь, длина кузова увеличилась на 5 сантиметров, благодаря чему в салоне стало значительно больше места для водителя и пассажиров. В салоне применили стильную виртуальную панель приборов, сенсорный экран мультимедийной системы и ряд других опций.

Новый седан также имеет несколько версий с моторами на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 170 и 240 л.с. мощности. В зависимости от комплектации, седан Sonata получил 7-8-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Стоимость новой модели пока остается неизвестной.