Недорогой кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного

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23.06.2020, 11:20, Новости дня

Японская компания Nissan анонсировала выход на индийском рынке новой модели, которая пока звучит под названием New Compact SUV.

Вместе с тем автомобиль получит передовые технологии и расширенные опции, тогда как в последующий период прогнозируется поступление на глобальный рынок. Инженеры применят в кроссовере New Compact SUV улучшенную платформу CMF-A. Эксперты прогнозируют, что новинка получит ценник дешевле, чем модель Kicks.

Напомним, автомобиль оснащается бензиновым или дизельным двигателем с мощностью до 110 л.с. Однако в отношении новинки могут применить более улучшенную силовую установку. Ряд источников указывают, что новая модель получит название Magnite, однако производитель пока не подтвердил эти слухи.



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