Обновленный BMW 2-Series Active Tourer получит стильный дизайн

23.06.2020, 11:20, Новости дня

Немецкая компания BMW намерена в скором времени презентовать обновленную модель 2-Series Active Tourer.

Данный автомобиль уже проходит дорожные испытания, в ходе которых удалось обнаружить модель, однако с нанесенным плотным камуфляжем. Вместе с тем по снимкам можно рассмотреть, что 2-Series Active Tourer имеет стильную отделку салона и улучшенную мультимедийную систему. По кузову следует отметить задний бампер, стильную оптику, улучшенную решетку радиатора и повышенный клиренс.

Что касается двигателя, то о нем никаких подробностей нет, однако заявлено, что 2-Series Active Tourer получит 8-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Выпуск обновленной модели состоится уже к середине следующего года.