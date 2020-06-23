Мнение: Экранизация “Основания” Айзека Азимова

23.06.2020, 11:18, Разное

Вот это было неожиданно. Выкатили анонс экранизации цикла романов Айзека Азимова "Основание".

Данная серия входит в число моих любимых научно-фантастических произведений – в свое время произвела неизгладимое впечатление, особенно первые романы цикла.

У меня он точно входит в топ-10 научно-фантастических романов/циклов.

Судя по тизеру, события будут разворачиваться перед распадом и в период распада Галактической Империи (той самой, котора фигурировала в романах вроде "Транторианская Империя") и реализации психоисторический предсказаний математика Хари Селдона, которые приведут к созданию Основания (в других переводах Академии или Фонда) и выживанию человечества посреди грандиозной катастрофы. Будут ли экранизировать последующие романы цикла, вроде "Основание и Империя", "Второе Основание", "Основание и Земля" и т.д.

Выглядит интересно, хотя вполне легко представить, как авторы запарывают чрезмерно претенциозную концепцию Азимова корявой реализацией или толерастией. Не внушает уверенности и ответственный за проект Дэвид Гойер, который отметился недавними похоронами "Терминатора", хотя когда то он написал сценарий для отличного "Темного города". В общем, достаточно противоречивый деятель.

Но с выводами пока обождем. Выйдет кино в 2021-м году.

PS. Интересно, когда уже руки дойдут до "Песен Гипериона"?