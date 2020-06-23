Москва справилась с коронавирусом эффективней других мегаполисов

23.06.2020, 11:08, Новости дня

Москва в ходе борьбы с коронавирусом использовала опыт других мегаполисов, что позволило смягчить течение начального, самого сложного этапа эпидемии, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией».

Для анализа использовались данные по Москве, Нью-Йорку, Лондону, Берлину, Вене, Цюриху, Милану, Мадриду, Амстердаму, Стокгольму, Токио, Гонконгу, Пекину, Сеулу, Сингапуру, Сиднею. В зависимости от доступности публичных данных анализ проводился либо на уровне городов, либо штатов или областей стран, передает РИА «Новости».

Исследователи пришли к выводу, что Москва получила определенные преимущества, благодаря возможности использования опыта других мегаполисов, что позволило осуществить план на упреждение и смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии. При этом с учетом временного «отставания» Москвы от других городов, вступивших в борьбу с пандемией раньше, необходимо продолжать тщательно отслеживать динамику, указывается в исследовании.

«Прогнозно мы ожидаем относительно более низкий уровень смертности, чем в городах с сопоставимым масштабом эпидемии, ввиду изначальных предпосылок и принятых мер, которые положительно повлияли на результативность борьбы с эпидемией в Москве», – отмечают в BCG.

Так, власти Москвы смогли обеспечить широкий охват и объемы тестирования на ранних этапах и на пике пандемии, – он в три раза превосходит объем тестов на тысячу человек в Германии и Корее в первые четыре недели пандемии. Кроме того, система здравоохранения российской столицы была обеспечена ресурсами, и оперативно были развернуты дополнительные мощности. Что касается коек, Москва изначально имела обеспеченность в размере 28 реанимационных коек на 100 тыс. населения, что в два раза выше среднего по ведущим странам мира (или находится на уровне Германии).

Косвенно этот фактор подтверждается тем, что доля смертей, регистрируемых в госпиталях Москвы, на 15-30 процентных пунктов превышает аналогичную долю в Нью-Йорке и Мадриде – указывая на достаточность стационарных мощностей Москвы по сравнению с другими городами и эффективную работу скорой помощи.

Также Москва перед началом эпидемии обладала высоким запасом ИВЛ в размере 35 штук на 100 тыс. населения, что в три раза выше среднего по рассмотренным в анализе странам, включая Великобританию, Францию, Испанию. Ранний ввод карантина для всего населения (на 1,2 тыс. случай, по сравнению с Нью-Йорком – на более чем 20 тыс. случаев) и еще более ранняя изоляция пожилого населения и его последующая эффективная социальная поддержка также дали свой эффект.

Управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева отмечает, что опыт мегаполисов, столкнувшихся с COVID-19 раньше, чем Москва, помог подготовиться и обеспечить более мягкий и управляемый сценарий развития пандемии. «Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт. Этот опыт поможет еще более эффективно начать выстраивать противодействие возможной второй волне пандемии», – полагает она.

Исследование также показало, что доля смертей, регистрируемых в госпиталях Москвы существенно выше аналогичной доли в Мадриде и Нью Йорке – 93%, по сравнение с 62-77% соответственно. Одновременно с этим, в Москве доля смертей, зарегистрированных дома, намного ниже аналогичной доли в Мадриде и Нью-Йорке: 1%, по сравнению с 6-10% соответственно.

«Это объясняется достаточностью стационарных мощностей, эффективной маршрутизацией и работой скорой помощи Москвы по сравнению с многими городами. Значительное количество смертей в Мадриде и в Нью-Йорке регистрируется в домах престарелых – 32% и 12% соответственно, по сравнению с 0% в Москве (все COVID-19 смерти резидентов домов престарелых Москвы зарегистрированы в стационарах)», – объясняют авторы исследования.

Кроме того, по числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира – число пациентов 65+ в два-три и более раз меньше, чем по миру.

Тимофеева указала, что помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что результаты прошедшей недели по ситуации с коронавирусом в столице «очень позитивные», и объявил об очередном этапе отмены ограничений. Москва смогла вернуться к привычному ритму жизни, подчеркнул градоначальник.