В Украине за сутки подтверждены 833 случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли

23.06.2020, 10:50, Новости дня

За 22 июня количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 152. За сутки в стране подтвеждены 833 новых случая.

Самый резкий скачок роста был во Львовской области, где зафиксировали 240 новых случаев заболевания.

За все время эпидемии в Украине заболели 38074 человека, умерли 1035 и выздоровели 16956. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Киеве (4429), Львовской (4220) и Черновицкой (4419) областях.

С 11 мая в Украине действует так называемый адаптивный режим карантина: местные власти могут самостоятельно, по своему выбору, принимать решение об ужесточении карантинных мер в подведомственных им регионах.

С 11 мая в Украине начались первые ослабления ограничений:

открыли парки, скверы, зоны отдыха,

открыли салоны красоты, парикмахерские,

открыли летние площадки отдельных кафе и ресторанов,

разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, фуд-кортов, кинотеатров и детских зон в торгово-развлекательных центрах,

возобновили работу музеи, библиотеки.