В Украине за сутки подтверждены 833 случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли
23.06.2020, 10:50, Новости дня
За 22 июня количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 152. За сутки в стране подтвеждены 833 новых случая.
Самый резкий скачок роста был во Львовской области, где зафиксировали 240 новых случаев заболевания.
За все время эпидемии в Украине заболели 38074 человека, умерли 1035 и выздоровели 16956. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Киеве (4429), Львовской (4220) и Черновицкой (4419) областях.
С 11 мая в Украине действует так называемый адаптивный режим карантина: местные власти могут самостоятельно, по своему выбору, принимать решение об ужесточении карантинных мер в подведомственных им регионах.
С 11 мая в Украине начались первые ослабления ограничений:
открыли парки, скверы, зоны отдыха,
открыли салоны красоты, парикмахерские,
открыли летние площадки отдельных кафе и ресторанов,
разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, фуд-кортов, кинотеатров и детских зон в торгово-развлекательных центрах,
возобновили работу музеи, библиотеки.
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