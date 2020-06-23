В России COVID-19 болеют почти 600 человек, умерли – 8 тысяч

23.06.2020, 10:50, Новости дня

По данным на 23 июня, за последние сутки в России подтверждено 7 425 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 599 705.

Больше всего новых случаев в Москве – 1081, в Московской области – 504, Ханты-Мансийском АО – 319, в Челябинской области – 258.

За прошедшие сутки выписано 12 013 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429.

За сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 359 человек.

Как заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РБК, информация службы о количестве умерших от COVID-19 в России в апреле отличается от данных оперативного штаба по коронавирусу из-за “другой методологии расчета”.

По его словам, “оперативный штаб предоставляет оперативные данные”, а Росстат использует данные из реестра ЗАГС, где содержатся первичные медицинские свидетельства о смерти, а по мере появления добавляет окончательные медицинские свидетельства о смерти.

На качество статистики, по словам главы Росстата, может повлиять отсутствие окончательного медицинского свидетельства о смерти, которое готовят до 45 дней. Кроме того, в ряде регионов жители не обязаны регистрировать смерть в органах ЗАГС для последующего захоронения.

Согласно данным Росстата, в апреле в России умерли 2712 человек с коронавирусом: у 1660 человек основной причиной смерти стал COVID-19, еще у 1052 человек это заболевание диагностировали, но умерли они от других причин.

Из данных федерального оперативного штаба по коронавирусу, ежедневно публикующего информацию о смертности, следует, что в апреле от COVID-19 в России умерли в полтора раза меньше заболевших – 1162 человека.

В мире, по официальным данным, коронавирусом инфицированы 9 098 643 человека, рост за сутки – 146 215. От связанны с COVID-19 осложнений умер 472 171 человек, за сутки – 3 840.

Более 1 млн инфицированных, по официальным данным, зарегистрированы в США – там 2 312 302 заболевших (120 402 умерли) и в Бразилии – 1 106 470 (51 271). Россия по-прежнему на третьем месте.