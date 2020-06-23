 

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению работы библиотек

23.06.2020, 10:48, Новости дня

Роспотребнадзор предложил выдавать книги в библиотеках без контакта с посетителями, а сами книги перед повторной выдачей хранить в библиотеке не менее пяти дней.

«Роспотребнадзор на основании предложений Минкультуры подготовил и утвердил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках», – отметили в ведомстве.

«Организовывается прием книг после использования в короба (корзины), хранение осуществляется на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через пять дней», – говорится в размещенных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях.

Кроме того в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции ведомство предлагает выдавать книги в библиотеках без контакта с посетителями.

«Предусматривается возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждение получения книги читателем онлайн», – подчеркивается в тексте документа.

Также ведомство рекомендует временно отказаться от проведения массовых мероприятий в библиотеках.

«Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и другие) в помещениях библиотеки осуществляются после принятия решений высших должностных лиц субъектов РФ о возобновлении такой деятельности на территории субъектов в учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» , – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Роспотребнадзор разъяснил правила посещения музеев на фоне COVID.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Украина рассчитывает получить первый транш от МВФ в июне. Ранее его ожидали в мае

11.05 / Вице-премьер спрогнозировал снижение случаев коронавируса в концу лета

08.06 / В Чечне фонд Кадырова раздал женихам по 50 тысяч рублей на выкуп 207 невест

25.04 / Собравший почти £29 млн для врачей британский ветеран Мур возглавил британские чарты

10.05 / В мире: Разведка Германии унизила США

19.05 / Народный артист РФ призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка»

28.05 / Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани»

01.06 / Синоптики сказали, когда в Москву придет лето

21.05 / Киевский суд обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в дела Украины

22.05 / Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска