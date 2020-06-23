Форвард “Ювентуса” Роналду побил рекорд в чемпионате Италии

23.06.2020, 10:45, Новости дня

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим португальским бомбардиром в чемпионате Италии по футболу. Его гол в ворота "Болоньи" в матче 27-го тура Серии А оказался для него уже 43-м в рамках итальянского первенства.

По этому показателю он обошел соотечественника Мануэля Руй Кошту, на счету которого 42 мяча. Португальский футболист выступал в чемпионате Италии с 1994-го по 2006 год за "Фиорентину" и "Милан". Роналду же понадобилось всего два сезона, чтобы превзойти достижение Кошты.

Напомним, что форвард "Ювентуса" также является лучшим португальским бомбардиром в чемпионатах Англии и Испании.