 

Скончался черкасский митрополит УПЦ МП Софроний

23.06.2020, 10:40, Новости дня

Как сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ МП, Софроний умер на 81-м году жизни “после продолжительной и изнурительной болезни”.

В сан митрополита Софроний был возведен в 2008 году.

“Владыка Софроний руководил Черкасской епархией 28 лет. Его помнят как неутомимого труженика на ниве Божьей и плодотворного храмостроителя”, – отметила пресс-служба УПЦ МП.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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