 

В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса

23.06.2020, 10:40, Новости дня

В Южной Корее началась вторая волна заражения коронавирусом. Об этом 22 июня на брифинге заявила директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Кен, сообщило издание The Korea Herald. 

Эпицентр новой вспышки находится в Сеуле. 

По мнению главы KCDC, рост числа новых случаев связан с увеличением активности граждан в праздничные дни в начале мая. 

Чон Ын Кен призвала граждан соблюдать социальную дистанцию, поскольку вторая волна может начаться по всей стране уже сейчас, а не осенью или зимой, как прогнозировалось ранее. Директор KCDC отметила, что цель властей состоит в том, чтобы контролировать новые вспышки заболеваемости в стране до момент, пока не появятся вакцина или лекарство от коронавирусной инфекции COVID-19. 

В июне число пациентов с коронавирусом в Сеуле выросло до 788, превысив майские (505) и апрельские (412) показатели. Почти половина новых пациентов, у которых инфекцию подтвердили на прошлой неделе, старше 50 лет. 

Власти беспокоятся, что в отделениях интенсивной терапии в столице не хватит мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19. 

Издание The Korea Times отметило, что новые заражения в столичном регионе связаны в основном с религиозными организациями и многоуровневыми маркетинговыми компаниями. 

23 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые с марта провел совещание с властями столицы, на котором призвал тщательно контролировать распространение инфекции. 

По данным KCDC, с начала эпидемии в Южной Кореии коронавирусом заразилось 12 484 человека, из них 281 умер. 

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,1 млн, из них более 4,5 млн вылечились, а 472,5 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Доктор Мясников назвал наиболее эффективную меру защиты от коронавируса

20.05 / Путин поручил проработать запуск регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по СМП

05.06 / Потанин пообещал Путину полностью оплатить ликвидацию последствий ЧС в Норильске

28.05 / В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова

24.04 / Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс.

14.05 / Похудевшая на четыре размера за полгода девушка поделилась секретом успеха

12.05 / Устоять перед соблазном: ученые перечислили простые способы повышения самоконтроля

14.04 / Фонд Новинского привез в Украину 1 млн медицинских масок

27.05 / Украинский суд признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина»

30.05 / В Китае опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска