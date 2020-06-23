Роскачество обнаружило хлороформ в курином филе на российских прилавках

23.06.2020, 10:37, Разное

Специалисты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе, продающегося в российских магазинах. Выяснилось, что в девяти из 15 образцов содержался хлороформ.

Эксперты отметили, что концентрация хлороформа в исследованных продуктах была незначительной. Они предположили, что вещество оказалось там из-за некачественной очистки водопроводной воды на предприятиях, где изготавливали продукцию, передает RT.