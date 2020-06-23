 

В Москве стартовал последний этап снятия коронавирусных ограничений

23.06.2020, 10:37, Разное

В Москве начался заключительный этап снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Во вторник в столице вновь откроются рестораны и кафе.

Возобновят работу спортивные залы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Также гражданам разрешат заниматься спортом во дворах, парках и на уличных тренажерах. А пожилые люди смогут отдыхать на скамейках во дворах и парках. Рекомендация соблюдать безопасную дистанцию и носить индивидуальные средства защиты остается в силе.



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