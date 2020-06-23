Посол Австрии заявил о намерении принять участие в параде Победы в Москве

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23.06.2020, 10:30, Новости дня

Посол Австрии в РФ планирует принять участие в параде Победы 24 июня в Москве как представитель австрийской стороны.

«Господин посол Йоханнес Айгнер планирует принять участие в параде», – приводит РИА «Новости» слова представителя посольства.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Китайскую делегацию на параде Победы возглавит министр обороны страны.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.



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