Эксперты рассказали обо всех анонсах Apple на WWDC 2020

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23.06.2020, 10:30, Разное

Накануне в американской Калифорнии закончила работу первая в истории конференция WWDC 2020 в онлайн-формате. На мероприятии для разработчиков, продуктов на платформе Apple стало известно обо всех анонсах компании.
Интерактивная версия WWDC стала вынужденной мерой из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса. На конференции официально представили разработку следующего поколения операционной системы iOS 14. Ее основой стали виджеты на рабочем столе с возможностью изменения их размеров. Также интересной инновацией станет функция App Library для сортировки установленных программ, которая заменит привычные папки. С помощью опции Smart Stack, основанной на машинном обучении, станет возможным учитывать пользовательские предпочтения, привычки и распорядок дня.

Обновленный интерфейс Siri стал компактнее и не закрывает весь дисплей, при этом голосовой помощник теперь отправляет аудиосообщения, а переводчик обзавелся новыми языками. Новое приложение для бесконтактной оплаты App Clips не требует дополнительной установки и располагается на рабочем столе. С помощью стилуса Apple Pensil теперь править можно не только печатный текст, но и рукописный. Звук в наушниках планируют сделать таким же качественным, как в кинозале. В WatchOS 7 обновлены циферблаты, оптимизирован тренировочный режим, также теперь устройство распознает танцы и определяет на местности перепад высот. Для обеспечения безопасности пользователя стало возможным поделиться не конкретным местоположением, а примерной зоной нахождения.

Фирменный магазин компании немедленно уведомляет при попытках получить доступ к персональным данным. Apple TV получила поддержку контроллера Xbox Elite, а новая версия macOS с измененным плоским и более прозрачным дизайном переименована в Big Sir. Safari-браузер, как обещают в Apple, стал на 50% быстрее, чем Chrome. Кроме того, американский IT-гигант перейдет на собственные процессоры как на компьютерах, так и на ноутбуках. Mac Mini для разработчиков оснастят процессором A12Z, первое пользовательское устройство на новых чипах выпустят уже в этом году.



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