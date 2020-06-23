 

Голикова рассказала о повышении минимальной зарплаты и борьбе с бедностью в России

23.06.2020, 10:23, Разное

По словам Голиковой, подход к расчету минимального размера оплаты труда в России изменился совсем недавно. Только в 2017 году государство пересмотрело политику на этот счет, после чего МРОТ начал резко расти. Однако показатель, который зафиксирован сейчас (12 130 рублей в месяц), чиновница считает низким.

Вице-премьер отметила, что и средняя зарплата по стране очень мала. По статистике, окладом больше 100 тысяч рублей в месяц в России могут похвастаться только 7,1% от населения.

В правительстве намерены исправить ситуацию. Голикова уверена, что уровень бедности удастся снизить в два раза уже к 2024 году. Чтобы этого достичь, примут много новых решений, значительная часть которых будет направлена на поддержку семей с детьми, заявила вице-премьер в эфире Первого канала.

Напомним, что последнее повышение МРОТ в России произошло в январе 2020 года. Тогда минимальная зарплата выросла на 850 рублей.

Важно отметить, что о необходимости постоянно индексировать МРОТ высказывался и президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что минимальный размер оплаты труда должен быть в худшем случае на одном уровне с прожиточным минимумом.



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