 

Лукашенко попросил не обзываться: Не надо нас дергать

23.06.2020, 10:23, Разное

Грозное заявление белорусский лидер сделал во время визита в Брест – его записали на видео и опубликовали в Сети. Глава государства выступил перед толпой митингующих. Судя по его словам, некоторые из оппозиционеров написали на одежде “Саша 3%”, намекая на крайне низкий рейтинг политика.

Лукашенко усомнился в том, что действующий президент может быть столь непопулярен в народе. “Да вот в этой альтернативной кампании я и то больше трех наберу”, – смело заявил он.

Президент добавил, что не потерпит оскорблений. Новое прозвище “усатый таракан”, которое недавно ему дали, он считает неприемлемым. Лукашенко сказал, что никого не обзывает и ждет такого же отношения к себе.

“Не надо нас дергать”, – обратился к толпе разгневанный политик.

Отметим, что президент Белоруссии часто позволяет себе высказывания, которые некоторые могут расценить как оскорбления. Например, претендента на пост главы государства Валерия Цепкало он однажды назвал хряком.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа 2020 года. Нынешнюю кампанию уже признали самой грязной в истории страны: некоторые политические противники Лукашенко были задержаны, другим поступают угрозы.

Во многих городах проходят митинги против действующей власти. Участников протестных акций задерживают, на суде выписывают им огромные штрафы.



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