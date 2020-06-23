В РФ подтвердили 7,4 тыс. новых случаев коронавируса

23.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 599 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1081, Подмосковье – 504, Ханты-Мансийском АО – 319.

Всего в стране выявлены 599 тыс. 705 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 356 тыс. 429 человек, из них 12 тыс. 13 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 8359 человек.

Накануне, 22 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7600. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 175.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.