 

В РФ подтвердили 7,4 тыс. новых случаев коронавируса

23.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 599 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1081, Подмосковье – 504, Ханты-Мансийском АО – 319.

Всего в стране выявлены 599 тыс. 705 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 356 тыс. 429 человек, из них 12 тыс. 13 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 8359 человек.

Накануне, 22 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7600. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 175.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Карантин и социальная дистанция: в Москве штрафуют людей и магазины

20.05 / Умерла актриса Людмила Рошкован

21.04 / Дональд Трамп номинировал Джули Фишер на должность посла США в Беларуси

31.05 / Эксперт: Меры поддержки семей с детьми в условиях COVID-19 решают стратегические задачи России

23.04 / В Москве могут разрешить одиночные занятия спортом по утрам

03.06 / Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

29.04 / Общество: Зачем ближнее зарубежье РФ вернуло Сталина

17.06 / Иммунитету помогают развитие мышцы

24.04 / Путин сравнил влияние коронавируса с финансовым кризисом 2008-2009 годов

21.04 / Суточная смертность от COVID-19 в Великобритании почти удвоилась

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска