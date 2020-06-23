Сербия заявила об укреплении боеспособности благодаря России

23.06.2020, 10:16, Новости дня

Боеготовность сербской армии значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы, сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин.

«Только в 2019 году мы (Россия и Сербия) провели 96 совместных учений. Соглашение верховных главнокомандующих Армии Сербии и ВС РФ, президента Вучича и президента Путина развило боеготовность Армии Сербии. Наша истребительная авиация снова в состоянии защищать наше небо, а современные системы ПВО, какими являются «Панцирь-С1», сделали нашу противовоздушную оборону намного более мощной, мы закупили самые современные боевые вертолеты Ми-35 и транспортные Ми-17. Поставка БРДМ-2 укрепила наши сухопутные силы. Мы ожидаем продолжения успешного сотрудничества в этой сфере», – цитирует Вулина ТАСС.

Отметим, что с 2018 года по февраль 2020-го РФ передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно- пушечные комплексы «Панцирь-С1». Планируется поставка в Сербию 30 танков Т-72 и 20 боевых машин БРДМ-2.

Во вторник посол Сербии в РФ Мирослав Лазански также отметил, что Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, передает РИА «Новости».

«Речь идет о дотациях, которые были заключены ранее, а также ведется работа по модернизации танков T-72», – добавил он.

По словам Лазански, сотрудничество между Россией и Сербией в военно-технической сфере продолжается. «Наши летчики обучаются в РФ на безвозмездной основе. Российское государство платит за обучение наших летчиков в российских военных школах – как летчиков вертолетов, так и летчиков самолетов», – отметил посол.

Министр обороны Сербии также отметил российскую поддержку в борьбе с пандемией в Сербии.

«Помощь, которую мы получили от Российской Федерации во время борьбы с коронавирусом, имела огромную ценность. Помощь поступила в тот момент, когда она больше всего требовалась, и представляла собой то, чего нам на тот момент не хватало. Мы многому научились от российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты, их присутствие здесь много значило для всех граждан Сербии, мы были не одни, а в тот момент это было самое важное. Все, что тогда было нужно вам самим, вы отдали нам, мы этого никогда не забудем», – сообщил он.