Болтон рассказал о планах Трампа выйти из НАТО

23.06.2020, 10:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом из альянса, если они продолжат поддерживать строительство «Северного потока – 2», вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

Так, по словам Болтона, в день саммита Трамп позвонил ему и спросил: «Ты готов к большой игре сегодня? Вот что я хочу сказать сегодня», после этого он продолжил: «Я очень уважаю НАТО, но с нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод», – цитирует Болтон разговор с Трампом, передает РИА «Новости».

По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы в операционный бюджет альянса до уровня взносов Германии: с 22% до 15%.

Болтон пишет, что Трамп, как всегда немного опоздав, вошел в комнату со словами: «Ну что, вы готовы сделать сегодня исторический шаг?», а потом повторил свои слова: «Мы уходим, мы не будем воевать с тем, кому они платят». Болтон старался убедить его не делать это, посоветовав раскритиковать страны, которые мало тратят на оборону, но не угрожать им выходом.

В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, – он сообщил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты. «Он пожаловался, что страны НАТО хотят санкций против России, но Германия платит РФ миллиарды долларов за «Северный поток – 2», подкармливая зверя. РФ выставляет нас всех дураками, он считал, пока мы платим им миллиарды из-за нового газопровода, которого мы не должны были допускать», – пишет Болтон.

Позже в тот же день на неформальной встрече лидеров альянса Трамп еще раз обрушился с критикой на Германию за ее позицию по проекту «Северный поток – 2». «Люди говорят, что Германия капитулировала перед Россией (и это именно то, что он сказал). Как мы можем защищать себя от России, поинтересовался Трамп, если союзники не хотят за это платить?» – пишет Болтон.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Москва заявила, что новые санкции США против «Северного потока – 2» призваны нанести прямой удар по экономике Германии, а в немецкой компании Uniper указали, что новые санкции могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.