Таролог Саона считает, что счастливая жизнь блогерши Тропицель оборвалась из-за завистников

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23.06.2020, 10:09, Разное

Недавно на Бали погибла 18-летняя российская блогерша Анастасия Тропицель. Таролог Саона считает, что трагическая смерть девушки наступила из-за завистников, которым не давала покоя ее счастливая жизнь.
По словам экстрасенса, Тропицель в будущем ждала успешная карьера и замужество. Издание «Словодело» сообщает, что девушка стала миллионершей еще в 15 лет. На личном канале на YouTube блогерша рассказывала подписчикам о том, как добиться таких результатов. Ее зрителями были более миллиона человек, как в России, так и за рубежом.

Фолловеры профиля Тропицель заметили, что в последнее время их кумир была заметно расстроена и жаловалась на плохое состояние здоровья. За несколько дней до трагической смерти девушка едва не стала жертвой ядовитой змеи, случайно чуть не наступив на нее.

Несмотря на большое количество завистников, смерть блогерши вызвала огромный резонанс. В память о Тропицель в Сети создаются ролики с ее фотографиями и отрывками видеозаписей. Погибла знаменитость 21 июня на острове Бали, врезавшись на мотоцикле в бордюр. Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью.



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