США решили перебазировать в Польшу вдвое больше военных

23.06.2020, 10:08, Новости дня

США перебазируют в Польшу не одну, как планировалось, а две тысячи военнослужащих, пишет Gazeta Prawna.

Президент Польши Анджей Дуда 24 июля планирует посетить США, и одной из основных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере, пишет польское издание.

«В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии», – говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

Также, по данным издания, у США «имеется план перебросить в Польшу около 30 американских истребителей F-16».

Газета сообщает, что во время визита Дуды в США будет заключена договоренность о том, что Польше будет передано пять бывших в употреблении транспортных самолетов C-130 Hercules. Кроме того Польша скоро заявит о намерении купить в США боевых вертолетов. «Ожидается, что это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper», – отмечается в сообщении.

Президенты Дуда и Трамп во время визита польского лидера планируют подписать соглашение DCA (Defence Cooperation Act), регулирующее условия, на которых американские войска будут находиться в Польше.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 5 тыс. американских солдат.

На прошлой неделе польский генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.

Напомним, Польша неоднократно заявляла, что стремится к независимости от РФ с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США. Однако американцы строят свою базу ПРО в Редзикове, а присутствие военных США в регионе и американской военной инфраструктуры означает, что Польша больше «не является зоной российского влияния».

В России, в свою очередь, считают, что Польша может представлять угрозу для страны только в одном случае – при готовности предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс. Как отметил Песков, Москва всегда говорила о нежелательности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, однако такая политика вынуждает принимать ответные меры.