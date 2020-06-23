 

Денис Майданов: Поправки в Конституцию направлены против фальсификаторов истории

23.06.2020, 10:08, Новости дня

«Принятие поправок в Конституцию – это не просто голосование, а ответственность перед ветеранами, которые заплатили жизнью за нашу свободу», – сообщил газете ВЗГЛЯД певец Денис Майданов, говоря о важности закрепления в Конституции нормы о недопустимости фальсификации истории.

«Сейчас наступило время глобальных фальсификаций. Когда мы в семейном кругу отмечали самый святой для нас праздник – День Победы – президент США сказал, что войну выиграли Америка и Британия. Ранее в Праге снесли памятник освободителю Чехословакии маршалу Коневу. Мы должны противостоять тем, кто пытается принизить подвиг нашего народа», – сказал заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов.

Собеседник отметил, что «мы не можем запретить тиражировать ложь» другим странам, но «фальсификаторы работают и на территории нашей страны». «Именно против их деятельности направлены поправки к Конституции», – убежден артист.

«Старшее поколение им не обмануть. Мы также застали ветеранов, поем те песни, смотрим гениальные фильмы и перечитываем книги о войне. Цель лжецов – это молодежь, которой легче всего задурить голову. Я сам воспитываю 12-летнюю дочь и 6-летнего сына, и я обязан донести до них правду о Великой Отечественной войн», – подчеркнул Майданов.

«Потому принятие поправок к Конституции – это не просто голосование, а ответственность перед ветеранами, которые заплатили жизнью за нашу свободу», – добавил артист.

В то же время собеседник отметил, что патриотизм – это «не только история», потому что «нельзя жить исключительно прошлым». «Патриотизм – это всеобъемлющая любовь к Родине, ее настоящему и будущему. Это стремление принести Отечеству пользу и, если потребуется, защитить его. А страна, в свою очередь, должна любить и уважать своих граждан, давая им возможность развиваться и достойно жить. Патриотизм должен быть взаимным», – заключил Майданов.

Напомним, поправки к Конституции, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают недопустимость фальсификации истории. В статью 67 Основного закона предлагается внести поправку со следующей формировкой: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Эдемский сад мог существовать и для животных

03.06 / Уолл-стрит демонстрирует рост на фоне скачка цен на акции Boeing

24.05 / Кабмин разрешит экспорт масок. Но только если их нельзя продать в Украине

09.06 / Футболист “Милана” Кастильехо был ограблен в собственном авто. Ему угрожали пистолетом

21.04 / Грудинин отверг обвинения в причастности к распространяю коронавируса

22.04 / Женщина с симптомами ОРВИ умерла во время КТ в Москве

12.05 / Зеленского сравнили с героем сериала «Слуга народа»

03.06 / Расследование дела Гладковского завершено – антикоррупционная прокуратура

08.05 / Главврач больницы в Кемерово разрешил увольнять врачей, заразившихся коронавирусом. Прокуратура проверяет законность приказа

07.05 / Минск проинформировал Москву о лишении аккредитации журналистов «Первого канала»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска