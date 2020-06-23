Назван подрядчик, который достроит «Силу Сибири»

23.06.2020, 10:08, Новости дня

Газпром выбрал «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай, договор на подрядные работы заключен в конце мая, рассказали два источника, близких к СТНГ, и собеседник, близкий к Газпрому.

«Стройтранснефтегаз» займется строительством ветки длиной около 800 км, которая соединит Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии. Стоимость контракта составит около 160 млрд рублей.

Планируется, что Ковыктинское месторождение будет введено в эксплуатацию в конце 2022 года, пишет РБК со ссылкой на Газпром.

Ранее «Стройтранснефтегаз» построил три участка «Силы Сибири»: 208 км от Чаяндинского месторождения до города Ленска, 93 км от Ленска до компрессорной станции «Салдыкельская» (27,6 млрд рублей), 255 км между станциями «Салдыкельская» и «Олекминская» (72,2 млрд рублей).

В конце мая сообщалось, что газопровод «Сила Сибири» столкнулся с проблемами при освоении Чаяндинского месторождения. Это грозит срывом контракта на поставку газа в Китай, а Газпром рискует потерять более 1,5 трлн рублей. После появления этих сообщений в СМИ были уволены первый замглавы 307-го департамента Газпрома Андрей Филиппов и сотрудник этого департамента Александр Громов.

Между тем эксперты выражали сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, грозит ли крах историческому газовому договору РФ и Китая.