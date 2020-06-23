Россия и США завершили первый день переговоров по ядерной проблематике

23.06.2020, 10:00, Новости дня

США и Россия завершили первый день переговоров о будущем договора СНВ-3, ограничивающего количество развернутых ядерных боеголовок большой дальности, которые может иметь каждая сторона.

Главный американский переговорщик Маршалл Биллингсли и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков возглавили делегации на переговорах в Вене без особых надежд на достижение немедленного соглашения по договору СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года.

Москва призывает продлить соглашение, согласно которому каждая сторона не может иметь более 1550 развернутых ядерных боеголовок дальнего радиуса действия.

В свою очередь Вашингтон считает, что двустороннее соглашение с Москвой устарело, и что он хочет привлечь Пекин к любому будущему соглашению по ядерному оружию.

Китай неоднократно отвергал попытки убедить его присоединиться к переговорам. Хотя он наращивает свой ядерный арсенал, по своему размеру он все еще намного меньше, чем американский и российский.

Представитель России при учреждениях ООН в Вене Михаил Ульянов около 19 часов по местному времени написал в Твиттере, что переговоры в Вене завершились, добавив, что «официальные комментарии последуют».

Биллингсли и Рябков были сдержаны в своих заявлениях, когда приехали на переговоры.

«Посмотрим», – сказал американский дипломат, когда его спросили, чего он ожидает от переговоров. Он отказался вдаваться в детали их содержания.

Рябков проявлял не меньшую осторожность. «Посмотрим, – сказал он. – Мы всегда сохраняем надежду».

Перед началом переговоров Биллингсли опубликовал в Твиттере фотографию с китайскими флажками перед пустыми стульями.

«Китай не появился. Пекин продолжает прятаться за "Великой стеной секретности" в вопросе о своем ядерном наращивании и многих других вещах. Тем не менее, мы продолжим работу с Россией», – написал он.

В субботу Рябков заявил «Интерфаксу», что Россия исчерпала аргументы в пользу продления договора, но все равно будет продвигать эту идею.

По словам Рябкова, Россия неоднократно поясняла американской стороне, почему она считает правильным продление договора. Других аргументов у нее нет, сказал он, отметив, что Москва будет использовать данную возможность, чтобы напомнить о своей позиции.

Хотя Россия считает продление СНВ-3 верным и логичным решением, в общем и целом данный договор – это не все, заявил Рябков «Интерфаксу».

Тем не менее, Москва неоднократно предупреждала об опасности новой гонки вооружений в случае непродления договора.

В конечном итоге, все будет зависеть от того, что решит правительство президента Дональда Трампа, добавил он.

Трамп вышел из ряда международных соглашений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и соглашение по ядерной программе Ирана. Однако его администрация проявляет общую заинтересованность в сохранении СНВ-3.